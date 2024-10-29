Владимирская область представила достижения в сфере АПК на выставке в Москве

Сельхозпредприятие «Муравия» из Ковровского района и Госконюшня имени В.И. Фомина успешно выступили на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2024», получив медали за достижения в развитии племенного и товарного животноводства.
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