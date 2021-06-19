Политолог Родионов о новых санкциях против режима Лукашенко: Люди не вытерпят и свергнут его

Alexey PchenkinПолитикаПолитолог Родионов о новых санкциях против режима Лукашенко: Люди не вытерпят и свергнут егоВ Европе вовсю идёт работа над новыми антибелорусскими санкциями. Завершить её планируют в ближайшее время.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГаля ИвановаРоссию уже давно гнобят. Живем и Белоруссия выживет рядом с Россией. Кроме Европы есть другие страны с которыми можно торговать. Украина вон какая свободная стала. День ото дня лучше жить стало им.Комментировать
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