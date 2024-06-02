Глава МО Новой Зеландии Коллинз допустила частичное присоединение к AUKUS

Министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз заявила, что Новая Зеландия рассматривает возможность присоединения ко второму компоненту военного альянса AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания и США.
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