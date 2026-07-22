ВСУ резко нарастили удары по России после поставок дронов с Запада

Андрей Павлов

"...западники стали в гораздо большем объеме поставлять беспилотники различных систем". И как же они их поставляют? Десятки тысяч? Сами долетают? Есть вполне конкретные маршруты доставки - один или два туннеля, ключевые мосты за ними. Пятый год мы к ним очень трепетно относимся. А если загнать в эти туннели что-то смертоносное? Мосты то же самое. Читал у какого-то умника - они, мол, их быстро восстановят. Как быстро? Крымский мост, его автомобильную часть, после удара двумя БЭКами восстанавливали три(!) месяца. И сколько за такое время не подвезут нам всего вредного, а если ещё туннель законопатить?