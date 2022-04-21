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Жеребьевка 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России начнется в 20:55

Сегодня состоится жеребьевка 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.  В полуфинале сыграют «Спартак», «Динамо», «Енисей» и «Алания».

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