Жеребьевка 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России начнется в 20:55

Сегодня состоится жеребьевка 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. В полуфинале сыграют «Спартак», «Динамо», «Енисей» и «Алания».
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