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Царьград

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SANA сообщило об аварии двух автобусов в Сирии: 5 погибших

SANA сообщило об аварии двух автобусов в Сирии: 5 погибших

В Сирии, близ города Эс-Сухне, произошло ДТП с двумя автобусами, приведшее к гибели пяти человек и ранениям 37.

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