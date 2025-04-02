Нужно обсуждать. Какие опасения вызывает у предпринимателей запрет на продажу энергетиков

Запрет распространился даже на организации, которые и не занимались продажей энергетиков Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним, а также и взрослым в образовательных, медицинских, культурных и спортивных организациях принят в первом чтении.
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