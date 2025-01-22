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За рулем

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Таможня требует доплаты за «параллельную» машину? Вот как следует поступить!

Таможня требует доплаты за «параллельную» машину? Вот как следует поступить!

Россиянам грозят долги из-за уловок продавцов при продаже «параллельных» машин. Владельцев иномарок, купивших их по схеме параллельного импорта, вынуждают доплачивать сотни тысяч рублей пошлин из-за заниженной стоимости при оформлении ДКП.

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