Таможня требует доплаты за «параллельную» машину? Вот как следует поступить!

Россиянам грозят долги из-за уловок продавцов при продаже «параллельных» машин. Владельцев иномарок, купивших их по схеме параллельного импорта, вынуждают доплачивать сотни тысяч рублей пошлин из-за заниженной стоимости при оформлении ДКП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии