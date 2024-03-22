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В России собрались выпускать спиртное под брендом Gatsby

В России собрались выпускать спиртное под брендом Gatsby

Во второй половине февраля 2024 года представители калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл») подали иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Gatsby.

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