В России собрались выпускать спиртное под брендом Gatsby

Во второй половине февраля 2024 года представители калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл») подали иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Gatsby.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии