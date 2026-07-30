НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Алмаз Әсхәдулла: «Милли аңыбызга зур зыян килде, музыка аша тамырларыбызны торгызабыз»

Алмаз Әсхәдулла: «Милли аңыбызга зур зыян килде, музыка аша тамырларыбызны торгызабыз»

Кыл-кубыз, ятаган, думбыра. Халык аңыннан юылган бу кораллар хәзер яңа сулыш ала. «Алпар» төркеме җитәкчесе, музыкант Алмаз Әсхәдулла – татарның борынгы өнен, музыкаль дастаннарын һәм тарихи хәтерен кайтаручы осталарның берсе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии