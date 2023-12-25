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Депутат ЕП Уоллес призвал лидеров Евросоюза ответить за мобилизацию украинцев

Депутат ЕП Уоллес призвал лидеров Евросоюза ответить за мобилизацию украинцев

Ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес высказал свою точку зрения о том, что политики Европейского Союза должны нести ответственность за усугубление конфликта на Украине и сдачу украинцев, которые подлежат мобилизации.

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