Ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес высказал свою точку зрения о том, что политики Европейского Союза должны нести ответственность за усугубление конфликта на Украине и сдачу украинцев, которые подлежат мобилизации.
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