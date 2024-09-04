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Тульские новости

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В Тульской области закрыли промышленную площадку из-за загрязнения воздуха

В Тульской области закрыли промышленную площадку из-за загрязнения воздуха

По результатам рассмотрения представления, внесенного руководителю организации, нарушения были устранены, а деятельность фирмы в Новомосковске прекращенаВ Новомосковске закрыли производственную площадку, принадлежащую ООО "АМ-Сервис", из-за которой в городе распространился неприятный запах.

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