В Тульской области закрыли промышленную площадку из-за загрязнения воздуха

По результатам рассмотрения представления, внесенного руководителю организации, нарушения были устранены, а деятельность фирмы в Новомосковске прекращенаВ Новомосковске закрыли производственную площадку, принадлежащую ООО "АМ-Сервис", из-за которой в городе распространился неприятный запах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии