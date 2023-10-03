Чтобы не злить Карла: стало известно о тайном визите Меган Маркл и принца Гарри в Португалию

Герцогиня и ее муж побоялись дальше обострять отношения с монархом. Меган Маркл и принц Гарри LEGION-MEDIAФанаты британского королевского семейства были поражены сообщением португальского издания Nova Gente.
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