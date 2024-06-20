Прокуратура выявила ряд нарушений в одном из колледжей Тулы

Социально-технологический колледж в Туле допустил сразу несколько нарушений законов об образовании, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарных правил, сообщает городская прокуратура.
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