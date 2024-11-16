Какую крупу опытные хозяйки добавляют в тесто для пельменей, чтобы оно стало нежным Алёна Юрьева Приготовление теста для пельменей — это кажется такой простой задачей, с которой справится даже начинающая хозяйка.
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