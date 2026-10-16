В Самаре злоумышленники под видом сотрудников сотовых операторов предлагают абонентам зафиксировать тарифы до повышения в 2027 году и выманивают код из смс, с помощью которого входят в личный кабинет жертвы и получают доступ к банковским сервисам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочное заявление...
- На месте Китая до...
- «Рыбарь»: в Крымс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым