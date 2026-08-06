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The Eurasia Daily news agency

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The formidable Lime, Trump's altruism and the first-grader Prime minister: morning coffee with EADaily

The formidable Lime, Trump's altruism and the first-grader Prime minister: morning coffee with EADaily

I consider the following to be one of the important news: in the Sverdlovsk region, the car of the head of the Uraldronzavod defense enterprise, 35-year-old Vladimir Tkachuk, a UAV developer and creator of one of the most massive FPV drones in the Ghoul SMO zone, was blown up.

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