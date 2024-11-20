Вы наверняка знаете, что такое белый шум! Но как насчет розового, коричневого и синего?

Для здоровья организма, продуктивности и хорошего настроения необходимо регулярно высыпаться. И чтобы обеспечить себе качественный сон без пробуждений, некоторые люди включают на ночь белый шум — негромкое монотонное шипение, которое заглушает посторонние звуки.