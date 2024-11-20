ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Majesty
    Если от других знаешь от старших,что по ночам в лесу волки на охоту выходят, да шальные люди бродят, то умный чел не ...Мудрая притча о с...
  • Лидия Курзаева
    Спасибо за интересную статью!  Но старушку могли бы и посимпатичнее найти.Когда не хочется ...
  • михаил шумских
    А Я прочитал... Со всем согласен - опыт не малый... Но запомнил на всю оставшуюся Жизнь слова одного ИЗ наркологов: -...10 стыдных вопрос...

Вы наверняка знаете, что такое белый шум! Но как насчет розового, коричневого и синего?

Вы наверняка знаете, что такое белый шум! Но как насчет розового, коричневого и синего?

Для здоровья организма, продуктивности и хорошего настроения необходимо регулярно высыпаться. И чтобы обеспечить себе качественный сон без пробуждений, некоторые люди включают на ночь белый шум — негромкое монотонное шипение, которое заглушает посторонние звуки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх