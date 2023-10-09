Израиль попросил США пополнить запасы ракет для «Железного купола»

Израильские власти обратились к правительству Соединённых Штатов Америки с запросом о пополнении боезапаса специальных ракетных снарядов, при помощи которых «железный купол», который защищает воздушное пространство державы, сбивает ракеты противника.
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