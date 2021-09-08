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Зиничев

Зиничев

Значит так. Хорошим человеком он был.Русский, служил в КГБ СССР, работал в Федеральной службе охраны Российской Федерации (в 2006-15 годах трудился в личной охране Путина), заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России и начальником управления ФСБ России по Калининградской области, исполнял обязанности губернатора Калининградской области, заместителем директора ФСБ России, а в мае 2018-го был назначен министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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