Китай пригласил ученых всех стран, кроме США, к участию в исследовании лунных образцов

Возвращаемая капсула зонда «Чанъэ-6» с образцами грунта с обратной стороны Луны / © CNSA Поправку Вульфа приняли в 2011 году: она препятствует прямому двустороннему сотрудничеству США и Китая в аэрокосмической сфере, за исключением случаев, когда ФБР может подтвердить, что обмен информацией с китайской стороной не представляет угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов.