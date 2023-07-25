"Ну что, дождались?": Англичане в шоке от того, что Путин дал команду отгрузить на передовую то, чего на Западе так боялись
Третий закон Ньютона гласит: "При каждом действии всегда происходит равное и противоположное противодействие".
Комментарии
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В точку,там мирных нет,гасить всё,что в Сирии лишнее и незаконное..что амеры и турки делают в Сирии,их приглашали?
Это описка - хотела написать "проЩаются". Самому никак не докумекать, что продажа здесь вааще не в кассу?? Зато ярлык быстренько примастырил.. Гаденько вышло..
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