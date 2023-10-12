Продолжительность сна у «суперлюдей»: обязательно ли всем нужно спать непрерывно 8 часов Алёна ЮрьеваВ мире, насыщенном заботами и стрессами, сон стал ценным ресурсом, который мы, как правило, стараемся получить в восьмичасовых порциях в ночное время.