Продолжительность сна у «суперлюдей»: обязательно ли всем нужно спать непрерывно 8 часов Алёна ЮрьеваВ мире, насыщенном заботами и стрессами, сон стал ценным ресурсом, который мы, как правило, стараемся получить в восьмичасовых порциях в ночное время.
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