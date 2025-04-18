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Пасхальные мифы и здравый смысл: РПЦ о кулинарных традициях и ошибках верующих

Пасхальные мифы и здравый смысл: РПЦ о кулинарных традициях и ошибках верующих

Пасхальные мифы и здравый смысл: РПЦ о кулинарных традициях и ошибках верующих Ирина ВальковаВеликий праздник Светлого Христова Воскресения, более известный как Пасха, традиционно сопровождается не только богослужениями и радостным поздравлением «Христос Воскресе!», но и обязательным праздничным угощением – куличами, творожной пасхой и крашеными яйцами.

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