Пасхальные мифы и здравый смысл: РПЦ о кулинарных традициях и ошибках верующих Ирина ВальковаВеликий праздник Светлого Христова Воскресения, более известный как Пасха, традиционно сопровождается не только богослужениями и радостным поздравлением «Христос Воскресе!», но и обязательным праздничным угощением – куличами, творожной пасхой и крашеными яйцами.