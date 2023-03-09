В Нижневартовске чиновник заминировал подъезд дома и требует звонка с Бастрыкиным

В Нижневартовске мужчина, устроивший стрельбу из своей квартиры, заявил, что заминировал подъезд дома, а детонатор держит наготове.
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