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В Нижневартовске чиновник заминировал подъезд дома и требует звонка с Бастрыкиным

В Нижневартовске чиновник заминировал подъезд дома и требует звонка с Бастрыкиным

В Нижневартовске мужчина, устроивший стрельбу из своей квартиры, заявил, что заминировал подъезд дома, а детонатор держит наготове.

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