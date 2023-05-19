smi.today

4 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Вот  откуда берутся такие ущербные идиоты?Жителя Челябинско...
  • Антон Быстрый Жуков
    Он молодец и хуйню не слушает 👏👍достойный лидер нации своей и достойный мужчина👍👏Башар Асад не ста...
  • Зоя Копань
    Видать Асад знает мову и снял наушники, ну как же все должны знать мову! Этот ублюдок и там засветился, турне по всем...Башар Асад не ста...

Оценки стоимости восстановления Украины варьируются от $350 млрд до $1 трлн

Швейцария поддержала официальные данные о военном ущербе России от ее вторжения в Украину. Президент Швейцарии Ален Берсе должен подписать декларацию о намерениях задокументировать ущерб на саммите Совета Европы в Рейкьявике, Исландия, во вторник.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх