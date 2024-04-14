Удар Ирана: Третья Мировая в прямом эфире

Юрий Ильинов

Выверенный ответ: война между Израилем и Ираном может не состояться по двум причинам О готовящейся атаке Ирана на Израиль в рамках операции возмездия заранее узнал почти весь мир. Были известны ее параметры и вооружение, которое будет применено, что дало еврейскому государству время тщательно подготовиться. Такой подход оправданной «утечки» информации британская газета Financial Times назвала выверенным ответом Тегерана в надежде, что атака будет отражена, но сигнал Тель-Авиву послан более чем прозрачный. Более того, МИД исламской республики прямо заявил через представительство в ООН, что ночная атака – лишь предупреждение, и если Израиль «допустит еще одну ошибку», то настоящее возмездие Ирана будет более страшным и непредсказуемым. Как пишет FT, фактически Иран ударил так, чтобы попытаться сдержать слово и не вызвать ответной реакции Израиля. Иными словами, как раз Тегеран хочет сдержать крупномасштабный конфликт в регионе, в то время как правительство Израиля хочет его развязать, чтобы остаться у власти. Таким образом, не став мстить моментально, после ударов 1 апреля, Иран подготовил недвусмысленный жест и перенес мяч на сторону противника: теперь в развязывании войны будет виноват премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, если решит атаковать прямо Иран. В ином случае война не состоится, полагают авторы британского издания. В пользу этой версии говорят несколько фактов. К примеру, к уничтожению иранских беспилотников и ракет активно подключились США, Франция, Великобритания и Иордания. Цели активно перехватываются. То есть атака может быть отбита, однако очевидное послание Тель-Авиву сохранится. Пока что все идет по этому сценарию, так как со стороны Израиля речь не идет об объявлении войны, но лишь о запросе срочного заседания Совбеза ООН. Все идет по плану Ирана, и только ошибка правительства еврейского государства может усложнить положение самого Израиля, которое из атакующего превращается в жертву со связанными руками. Каждый доступный сценарий для Тель-Авива очень невыгоден. Даже прямое нападение на территорию Израиля, вероятно, «откалибровано» таким образом, чтобы продемонстрировать решительный ответ, не вызывая ответной атаки Израиля, который привел бы к уничтожению иранских сил в Ливане и Сирии – пишет FT. Вторая причина, почему, вероятно, Израиль удержится от своей атаки на Иран даже после массированного запуска БПЛА и ракет – это судьба Нетаньяху, который при развязывании войны рискует политической карьерой. Премьер старается с помощью войны удержаться при власти, однако именно она губит его отношения даже с ближайшими союзниками. Впрочем, Тегеран свой выверенный ход сделал, теперь ответ за Тель-Авивом. Скорее всего решение будет принято по итогам ночной атаки Ирана.