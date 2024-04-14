Исторические напёрстки Удар Ирана: Третья Мировая в прямом эфире Пока интернет-военспецы не: проснулись, похмелились, выгуляли мопса и оседлали диваны, проедая запасы попкорна – накоротке выскажусь и поеду делами заниматься.
Удар Ирана: Третья Мировая в прямом эфире
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Юрий Ильинов
Выверенный ответ: война между Израилем и Ираном может не состояться по двум причинам О готовящейся атаке Ирана на Израиль в рамках операции возмездия заранее узнал почти весь мир. Были известны ее параметры и вооружение, которое будет применено, что дало еврейскому государству время тщательно подготовиться. Такой подход оправданной «утечки» информации британская газета Financial Times назвала выверенным ответом Тегерана в надежде, что атака будет отражена, но сигнал Тель-Авиву послан более чем прозрачный. Более того, МИД исламской республики прямо заявил через представительство в ООН, что ночная атака – лишь предупреждение, и если Израиль «допустит еще одну ошибку», то настоящее возмездие Ирана будет более страшным и непредсказуемым. Как пишет FT, фактически Иран ударил так, чтобы попытаться сдержать слово и не вызвать ответной реакции Израиля. Иными словами, как раз Тегеран хочет сдержать крупномасштабный конфликт в регионе, в то время как правительство Израиля хочет его развязать, чтобы остаться у власти. Таким образом, не став мстить моментально, после ударов 1 апреля, Иран подготовил недвусмысленный жест и перенес мяч на сторону противника: теперь в развязывании войны будет виноват премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, если решит атаковать прямо Иран. В ином случае война не состоится, полагают авторы британского издания. В пользу этой версии говорят несколько фактов. К примеру, к уничтожению иранских беспилотников и ракет активно подключились США, Франция, Великобритания и Иордания. Цели активно перехватываются. То есть атака может быть отбита, однако очевидное послание Тель-Авиву сохранится. Пока что все идет по этому сценарию, так как со стороны Израиля речь не идет об объявлении войны, но лишь о запросе срочного заседания Совбеза ООН. Все идет по плану Ирана, и только ошибка правительства еврейского государства может усложнить положение самого Израиля, которое из атакующего превращается в жертву со связанными руками. Каждый доступный сценарий для Тель-Авива очень невыгоден. Даже прямое нападение на территорию Израиля, вероятно, «откалибровано» таким образом, чтобы продемонстрировать решительный ответ, не вызывая ответной атаки Израиля, который привел бы к уничтожению иранских сил в Ливане и Сирии – пишет FT. Вторая причина, почему, вероятно, Израиль удержится от своей атаки на Иран даже после массированного запуска БПЛА и ракет – это судьба Нетаньяху, который при развязывании войны рискует политической карьерой. Премьер старается с помощью войны удержаться при власти, однако именно она губит его отношения даже с ближайшими союзниками. Впрочем, Тегеран свой выверенный ход сделал, теперь ответ за Тель-Авивом. Скорее всего решение будет принято по итогам ночной атаки Ирана.
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15 час.
М
ММ
Евреи не понимают, что у Ирана куча подземных схронов, фабрик и возможно там ядерное оружие, которое не достанет ни одна ракета с Израиля! Зато у Израиля нет гор и подземных пещер-бомбоубежищ, любые ядерные бомбы просто сделают землю обетованную землей безжизненной!
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10 час.
Юрий Ильинов
В России назвали главный козырь Ирана Эксперт Шурыгин: главным козырем Тегерана стали гиперзвуковые ракеты По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, большинство ударных средств Ирана достигли целей на территории Израиля. Он считает, что это результат грамотной организации массированной атаки, которая смогла перегрузить противовоздушную оборону Израиля. Главным же козырем Тегерана в этой атаке были новейшие гиперзвуковые баллистические ракеты «Фаттах». «Все они долетели до целей, и ни одна из них не была перехвачена. На видео — светящиеся от перегрева боеголовки поражают цели на авиабазе в пустыне Негев», цитирует эксперта «МК». Шурыгин отметил, что иранским дронам и ракетам противостояли не только системы ПВО и авиация Израиля, но и группировка НАТО и США, которые были спешно развернуты в регионе. Что касается дальнейших событий, то эксперт считает, что все будет зависеть от ответа Тель-Авива на эту атаку. При этом он уверен, что сухопутного противостояния между странами точно быть не может, так как у них нет общей границы.
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5 час.
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