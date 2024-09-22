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Песков объяснил безответственные заявления Столтенберга об ударах вглубь РФ

Песков объяснил безответственные заявления Столтенберга об ударах вглубь РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позволяет себе делать безответственные заявления в отношении ответа РФ на удары западным оружием вглубь страны.

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