Заноза

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Александр Роджерс: Ответ ненормальной России Анджею Дуде

Александр Роджерс: Ответ ненормальной России Анджею Дуде

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию заявил, что «Россия – это ненормальная страна, это страна-агрессор».

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Вячеслав Кормилицын
Ну все так.
Александр Симаков
Этому чепушиле в Белом доме даже стул не дали - не положено сидеть в присутствии хозяина. В этом отношении Россия тоже "ненормальная" - она сама решает, с кем разговаривать и кому разрешить стулом воспользоваться.

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