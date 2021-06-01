Александр Роджерс: Ответ ненормальной России Анджею Дуде

ЗанозаПолитикаАлександр Роджерс: Ответ ненормальной России Анджею Дуде Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Грузию заявил, что «Россия – это ненормальная страна, это страна-агрессор».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКВячеслав КормилицынНу все так.Александр СимаковЭтому чепушиле в Белом доме даже стул не дали - не положено сидеть в присутствии хозяина. В этом отношении Россия тоже "ненормальная" - она сама решает, с кем разговаривать и кому разрешить стулом воспользоваться.Комментировать
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