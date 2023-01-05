«Мне кажется, это правильно»: депутат Госдумы выступил с предложением, касающимся стипендий

В России для студентов в Новый год предложили ввести 13-ю стипендию, сообщает PRIMPRESS. В беседе с РИА «Новости» депутат Госдумы Александр Мажуга заявил, что по аналогии с 13-й зарплатой можно было бы сделать прибавку к стипендии на Новый год.