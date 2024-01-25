Все красивые уже замужем... Все умные уже свободны...

В зоомагазине:– Дайте мне, пожалуйста, вон ту черепашку-попрыгунчика.– Черепашка-попрыгунчик?! Ой, кажется я опять забыл выключить подогрев песка в клетке! Только рожая, женщина может хотя бы приблизительно понять те муки, которые испытывает мужчина с температурой 37,2.