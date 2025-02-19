Зеленский покинул Анкару после трехчасовых переговоров с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, покинул Анкару после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию конфликта на Украине.
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