Несколько дней назад Россия расширила список недружественных стран и территорий. Новичком в команде стала Норвегия.
«А нас то за что»? Россия поставила Норвегию на место
Комментарии
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Семенков Александр
Все правильно!!! Только как-то всё это ну ООООЧЕНЬ медленно!!!
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9 час.
Игорь Кузнецов
Если "признали недружественной только сейчас", значит были какие-то мотивы.
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6 час.
В В
Как же неохотно наша власть идёт на необходимые меры. Словно из под палки. Слабаки продажные.
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1 час.
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