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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Добавляем в рис яйца и капусту. Можно есть и как гарнир, и как самостоятельное блюдо

Рис крайне редко выступает основным блюдом. Чаще всего это быстрый и простой гарнир на скорую руку. Достаточно будет внести лишь пару корректив и тот же самый рис моментально превратится в любимый всей семьей хит: добавим к нему яиц, специй, капусты, и мяса уже не понадобится.

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