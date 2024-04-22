Добавляем в рис яйца и капусту. Можно есть и как гарнир, и как самостоятельное блюдо

Рис крайне редко выступает основным блюдом. Чаще всего это быстрый и простой гарнир на скорую руку. Достаточно будет внести лишь пару корректив и тот же самый рис моментально превратится в любимый всей семьей хит: добавим к нему яиц, специй, капусты, и мяса уже не понадобится.