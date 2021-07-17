Что случилось после распада СССР.

Позитив для оптимистовПолитикаЧто случилось после распада СССР. Так, друзья — сегодня публикую очень интересный пост о том, как жили люди в самом начале девяностых годов.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyВесть летит во все концы: Вы повеpьте нам отцы - Будут новые победы, Встанут новые бойцы. И вновь пpодолжается бой, И сеpдцу тpевожно в гpуди, И Ленин такой молодой, И юный Октябpь впеpеди. И Ленин такой молодой, И юный Октябpь впеpеди.ирина Северова северова (гуляева)Как бы там ни было , для меня после сссра только и началась жизнь. Разная. Трудная , но жизнь , а не прозябаниеNatalyкак хорошо что закончилась эра страхов вранья насилия и принуждения, где все совки хомосоветикусы скованные одной цепью были обязаны единым стадом баранов ломиться к общей цели- всеобщего счазДья одинакового для всех минимального потребления что материального что духовного по типу : - вот сиди на унитазе тихо тихо плякая почему так много ешь , но так мало какаешь. как только этот совок рухнул, наконец каждый смог быть самим собой и стать наконец ЧЕЛОВЕКОМ а не запуганным скотом, нам дали право" ВЫБОРА" кем быть каким быть, мы наконец начали понимать, что от нас как от личности зависит и наше бытие и живем мы вовсе не по воле партии и правительства, а всё же по воле всевышнгои тебе наконец вернули право выбора собственного пути ЧЕЛОВЕК!!!Natalyне знаю, как у тебя, но у меня с приходом 90-х наших типа " лихих и не святых" исчезло чувство удавки на шее намордника на лице, ощущение короткого поводка хозяина, держащего меня в крепком кулаке мразо садиста кровавого упыря. у меня наконец выросли крылышки для свободного полета вольной птицы Я СВОБОДНА!!!! хотелось петь мне тогда в 90-х)))))NatalyВ советское время ненавистным и презираемым человеческим типом считался мещанин, чьи заботы были исключительно о том, чтобы ему лично было сытно и тепло. Сегодня такой тип укоренился в обществе и зовётся элитой. Регресс в порядке вещей в природе и обществе? Остаются ли следы былой развитости, как зародыши нового прогресса? Что природно и закономерно, а что случайно?Всё что есть в природе — закономерно, случайность — это тоже природная закономерность. И регресс — закономерность, прогресса без регресса не бывает. Откаты и провалы, иногда тупиковые ветви развития, как известно, в природе существует. Но есть и закон, по которому понижение энтропии, то есть, упорядочение, увеличение степени организованности, которая наиболее эффективно производится разумом — это тоже закон развития! Поэтому прогресс для человечества неизбежен и абсолютен, несмотря на все провалы и откаты, например, путинский тупик для нашей страны. В советском обществе, в отличие от нынешнего политического режима, точно и четко были обозначены высшие ценности государства. Они вытекали из исторически преемственных русских российских цивилизационных ценностей мотиваторов, которые закреплены в культуре, литературе, которые не исчезают: не зря же говорят, что «рукописи не горят!». Эти ценности закреплены в традициях, в языке, в религиозных святоотеческих писаниях и региональных народных верованиях тоже накопивших эту ценностную картину. Это всё уже было и это транслировалось в государственную культурную политику: кинематограф, театр, учебники, добрые и светлые сказки для ребятишек. Тогда человек труда противопоставлялся паразиту, халявщику, бездельнику, преступнику. Эта четкая система ценностей воспитывалась пропагандировалась, демонстрировалось. Переносимся в путинское время и что видим? Что пропагандирует культура, кинематограф, театр? Бандитов, богатеев, дворцы и яхты и стариков, роющихся на помойках? Чему учат наших ребятишек? Это расчеловечение, которое усилиями путинизма совершается в нашей стране, дело временное и, конечно, не вымрут люди, которые это понимают, которые, кто в своих семьях, кто, как учителя в школах, держат позицию, обязательно передадут новому поколению эти высшие смыслы и ценности!Комментировать
Свежие комментарии