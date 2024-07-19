Россиянам придумали новые штрафы

Для тех, кто впервые нарушит закон при транспортировке древесины, размер штрафа будет уменьшен. Для должностных лиц он составит от 20 до 40 тысяч рублей (сейчас от 30 до 50 тысяч), для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей (сейчас от 500 до 700 тысяч).