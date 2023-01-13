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GT: НАТО намеревается ослабить ЕС подписанием декларации ради собственных целей

GT: НАТО намеревается ослабить ЕС подписанием декларации ради собственных целей

NATO OTANВ МИРЕ АВТОРИван ПетровНА ЧТЕНИЕ1 минОПУБЛИКОВАНО12.01.2023 Подписание НАТО и Евросоюзом совместной декларации о поддержке Украины свидетельствует о том, что Североатлантический альянс намерен ослабить Европу, передает Global Times.

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