Avia.pro - СМИ Кавказ. Регион, который в сознании многих людей окружен ореолом романтизма и стереотипов.
Сейчас я расскажу почему Кавказ это не идеальный мир, где браки самые крепкие, традиции чтут, а женщины стыдливые и целомудренные
Комментарии
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Игорь Василевский
А клясться они могут самым дорогим - и здоровьем детей, и на хлебе... НО!! По отношению к христианину - обмануть гяура - т. е. представителя другой веры - это у магометан от евреев - и почитается за доблесть... Увы... А в общем... Светкость только показная... К сожалению, с развалом СССР исчезли местные источники заработка- и поползла эта молодая поросль отрицающих обычаи предков по всей стране...
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10 час.
Одиссей
"Девушки, которые ещё днём носили хиджабы и выглядели как образец скромности, вечером превращались в настоящих див. Мини-юбки, яркий макияж, танцы на столах — и это вовсе не исключение, а скорее правило." Разговорился как-то на подобную тему с одним дагестанцем, так он рассказывал, что появилась категория "заштопанных" девушек. Есть такая процедура - гименопластика...
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8 час.
Александр Спиридонов
Да много умалчивают и не говорят как есть. Хотя сами говорят лучше вести бизнес с русским чем земляком.
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5 час.
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