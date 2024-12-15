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Сейчас я расскажу почему Кавказ это не идеальный мир, где браки самые крепкие, традиции чтут, а женщины стыдливые и целомудренные

Сейчас я расскажу почему Кавказ это не идеальный мир, где браки самые крепкие, традиции чтут, а женщины стыдливые и целомудренные

Avia.pro - СМИ Кавказ. Регион, который в сознании многих людей окружен ореолом романтизма и стереотипов.

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Комментарии
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Игорь Василевский
А клясться они могут самым дорогим - и здоровьем детей, и на хлебе... НО!! По отношению к христианину - обмануть гяура - т. е. представителя другой веры - это у магометан от евреев - и почитается за доблесть... Увы... А в общем... Светкость только показная... К сожалению, с развалом СССР исчезли местные источники заработка- и поползла эта молодая поросль отрицающих обычаи предков по всей стране...
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&quot;Девушки, которые ещё днём носили хиджабы и выглядели как образец скромности, вечером превращались в настоящих див. Мини-юбки, яркий макияж, танцы на столах — и это вовсе не исключение, а скорее правило.&quot; Разговорился как-то на подобную тему с одним дагестанцем, так он рассказывал, что появилась категория &quot;заштопанных&quot; девушек. Есть такая процедура - гименопластика...
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