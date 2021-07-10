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Стеф, Сет и Делл Карри побросали мяч во время турнира по гольфу

Стеф, Сет и Делл Карри побросали мяч во время турнира по гольфу

Представители семьи Карри продемонстрировали снайперские способности во время турнира по гольфу. Выступающие в НБА братья Стефен и Сет, а также их отец, бывший игрок лиги Делл Карри побросали мяч во время паузы в соревнованиях.

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