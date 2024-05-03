Африканские студенты посетили Екатеринбургский зоопарк

По просьбе африканских студентов из Уральского федерального университета и Уральского государственного экономического университета, персонал офиса Почётного консула организовал для них поездку в Екатеринбургский зоопарк.
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