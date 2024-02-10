Постпред в Раде Мельничук: военкоматы на Украине будут работать круглосуточно

Военкоматы на Украине будут работать в круглосуточном режиме. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил Тарас Мельничук, постоянный представитель кабмина бывшей советской республики в Верховной Раде.
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