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Постпред в Раде Мельничук: военкоматы на Украине будут работать круглосуточно

Постпред в Раде Мельничук: военкоматы на Украине будут работать круглосуточно

Военкоматы на Украине будут работать в круглосуточном режиме. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил Тарас Мельничук, постоянный представитель кабмина бывшей советской республики в Верховной Раде.

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