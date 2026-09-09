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Россиядә даруларга чыдам туберкулез штаммын ачыклаганнар

Россиядә даруларга чыдам туберкулез штаммын ачыклаганнар

Россиядә туберкулезның антибиотикларга чыдам EurA1. 1 штаммы ачыкланган. Бу хакта РИА Новости Дублин шәһәр университеты галимнәренең тикшеренүләренә сылтама белән хәбәр итә.

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