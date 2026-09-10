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Нижегородская правда

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Дмитрий Медведев объяснил, почему его риторика стала жесткой

Дмитрий Медведев объяснил, почему его риторика стала жесткой

Через 10 дней в России состоятся выборы в Государственную Думу. «Единая Россия» на втором этапе своего Съезда в августе утвердила программу партии, с которой она планирует идти на выборы.

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