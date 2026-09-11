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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Кисляка: «Были переговоры с итальянским топ-клубом, но беседу не продолжили. Было бы оптимально, чтобы большой клуб забрал Матвея и отдал в аренду»

Александр Маньяков, агент полузащитника Матвея Кисляка , сообщил, что разговаривал с одним из итальянских клубов по поводу полузащитника ЦСКА.

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