Полковник армии США Макгрегор: «Украина сегодня смертельно раненный зверь. Его надо поскорее добить»

До конца сентября Путин может заменить Герасимова на посту начальника Генштаба. Выбор президента многое скажет стране и миру о намерениях Кремля Сергей Ищенко Фото: Александр Полегенько/ТАСС Чем ниже за окном столбики термометров, тем выше накал прогнозов о том, каких изменений стоит ожидать на российско-украинском фронте в надвигающуюся осенне-зимнюю кампанию 2026−27 годов.