БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Полковник армии США Макгрегор: «Украина сегодня смертельно раненный зверь. Его надо поскорее добить»

Полковник армии США Макгрегор: «Украина сегодня смертельно раненный зверь. Его надо поскорее добить»

До конца сентября Путин может заменить Герасимова на посту начальника Генштаба. Выбор президента многое скажет стране и миру о намерениях Кремля Сергей Ищенко Фото: Александр Полегенько/ТАСС Чем ниже за окном столбики термометров, тем выше накал прогнозов о том, каких изменений стоит ожидать на российско-украинском фронте в надвигающуюся осенне-зимнюю кампанию 2026−27 годов.

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Профиль пользователя Валерий Фоменков
Валерий Фоменковизменено

"Украина сегодня смертельно раненный зверь. Его надо поскорее добить". "...окончательная смерть Украины как национального государства это лишь вопрос времени". Золотые слова от отставного полковника сша! И с ними невозможно не согласиться.