Полковник армии США Макгрегор: «Украина сегодня смертельно раненный зверь. Его надо поскорее добить»

До конца сентября Путин может заменить Герасимова на посту начальника Генштаба. Выбор президента многое скажет стране и миру о намерениях Кремля Сергей Ищенко Фото: Александр Полегенько/ТАСС Чем ниже за окном столбики термометров, тем выше накал прогнозов о том, каких изменений стоит ожидать на российско-украинском фронте в надвигающуюся осенне-зимнюю кампанию 2026−27 годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Будь хорошим пред...
- «Я люблю помогать...
- «Я люблю помогать...
А был лозунг: "Украина - ЦЕ ЕВРОПА"! Не ведали про смертельный план США для Украины!
"Украина сегодня смертельно раненный зверь. Его надо поскорее добить". "...окончательная смерть Украины как национального государства это лишь вопрос времени". Золотые слова от отставного полковника сша! И с ними невозможно не согласиться.