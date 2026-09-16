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Таможенники в Пулково обнаружили в багаже пассажирки 55 кг натуральных волос

Таможенники в Пулково обнаружили в багаже пассажирки 55 кг натуральных волос

В аэропорту Пулково таможенники обнаружили 55 кг натуральных волос общей стоимостью более 2,3 млн рублей в багаже петербурженки, прилетевшей из Дубая.

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