В Иране жёсткую посадку совершил вертолёт, на котором летел президент страны

Причиной посадки стали густой туман и дождьВертолёт МИ-7, на котором из Азербайджана возвращался на родину президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил жёсткую незапланированную посадку в горах.

Комментарии
