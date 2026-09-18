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Царьград

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АСВ взыскало 1,2 млрд руб. ущерба с экс-топов "Татфондбанка"

АСВ взыскало 1,2 млрд руб. ущерба с экс-топов "Татфондбанка"

Верховный суд Татарстана подтвердил взыскание свыше 1,2 млрд рублей с экс-зампреда правления и трех сотрудников "Татфондбанка" за причиненный ущерб.

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