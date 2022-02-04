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Инвестпроекты в сфере АПК на 13 млрд рублей реализуют в Новосибирской области в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса на сумму свыше 13 млрд рублей реализуют в Новосибирской области в 2022 году.

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