В зоопарке панде Катюше преподнесли презент на 9-й месяц со дня рождения

Китайской панде Катюша сделали подарок на девятый месяц со дня рождения. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что, получив небольшой презент, Катюша повертела и покрутила его в лапах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии