Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В зоопарке панде Катюше преподнесли презент на 9-й месяц со дня рождения

В зоопарке панде Катюше преподнесли презент на 9-й месяц со дня рождения

Китайской панде Катюша сделали подарок на девятый месяц со дня рождения. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что, получив небольшой презент, Катюша повертела и покрутила его в лапах.

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